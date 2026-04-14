メ～テレ（名古屋テレビ） 今年度の愛知県警の交通安全大使に小牧市出身でタレントの井戸田潤さんが任命されました。 名古屋市西区で行われたセレモニーには、井戸田さんや、昨年度交通安全大使を務めたタレントの須田亜香里さんらが参加しました。 井戸田さんは来年3月まで、交通安全大使として、ポスターや動画などで県民に交通安全を呼びかけます。 「バイクも乗るので、自転車のルールも