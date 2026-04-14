巨人・田中将大投手（３７）が２勝目を狙い、１５日の阪神戦（甲子園）で先発する。「伝統の一戦」に登板するのは移籍２年目で自身初。登板前日は敵地でキャッチボール、ダッシュなどで調整し「タイガースはすごく勝率の高いチームですし、投打ともにすごくいい状態にあると思う。自分としては何とか相手打線を抑えられるように。自分のやらなければいけないことをしっかりと整理して、マウンドに上がりたいと思います」と意気込