コーデに奥行きが生まれ、おしゃれ度アップを狙えるレイヤードスタイル。「挑戦したいけれど、上手にできない……」と悩む人におすすめしたいのは、シンプルなデザインで着回しやすい【ユニクロ】の「優秀Tシャツ」。今回は、ユニクロマニア@panko0821さんも「レイヤードの神！」と推す注目のアイテムをご紹介します。洗練されたモノトーンコーデや、春のレジャーシーンにぴったりのコ&