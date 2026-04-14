メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県誕生150年を記念して、三重の食材を使った商品が東海地方などのコンビニで発売されます。 150周年を記念した「うまいやん！三重の味」フェアを行うコンビニ、ファミリーマートの関係者が一見勝之知事を訪れました。 伊勢茶のダブルシューや四日市とんてき弁当など県産の素材や地域のメニューによる5種類の商品を紹介しました。 「三重県が日本全体、世