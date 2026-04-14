ソフトバンクは１４日、「鷹祭ＳＵＭＭＥＲＢＯＯＳＴ２０２６」で着用するユニホームを発表した。テーマカラーは「勝負に臨む選手たちの強い意志と覚悟を象徴」した白色となった。ストライプと光沢感のある素材を取り入れ、奥行きと躍動感を表現。力強さと華やかさをあわせ持つデザインになっている。着用した牧原大成内野手は「シンプルな白で本当にかっこいいと思います。ファンの方たちは楽しみにしていると思いますの