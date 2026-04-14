オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、１５日の西武戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。来日３年目の今季はここまで２戦２勝、計１６イニングを１失点と絶好調。１日の同戦（ベルーナドーム）では、５安打７奪三振で自身初の完封勝利を挙げている。「完封はもう忘れて、打者一人ひとりと勝負していく気持ちでいきたい」と、自然体だ。チームではエース左腕の宮城が、左肘内側側副じん帯損傷で１０日に