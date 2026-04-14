墨田区では９月４日から１２月２０日まで、区内全域で「すみだ五彩の芸術祭」を開催する。１４日、墨田区の「隅田川森羅万象墨に夢」実行委員会は、芸術祭の一つの柱となる〈公募プロジェクト〉で、すみだの地域資源を活かす芸術文化活動を募集した結果、２６４件の応募。選考の結果、１８件を採択したと発表した。＊＊＊応募件数は、従来のすみゆめに比して約６倍となり、区外の東京２３区はもとより、沖縄、福岡、鳥