「また若者の難病恋愛もの？」と、食傷気味になるそのお気持ち、よ〜くわかります。でも映画の食わず嫌いはもったいない！道枝駿佑＆生見愛瑠が贈る青春映画の“真価”を、忖度なしにビシッと調査してきました！【写真】なにわ男子のキラキラオーラを封印…「不器用な普通の青年」に変身した道枝駿佑を見る（全6枚）今週のターゲット『君が最後に遺した歌』〈あらすじ・概要〉詩を書くのが趣味の青年・春人（道枝駿佑）と文字の