米国のポップシーンを代表する歌手のブリトニー・スピアーズ(44)が、リハビリ施設に入所した。3月に飲酒や薬物の影響下での運転(DUI)の疑いで逮捕されていたブリトニーが12日、自発的に治療施設への入居を決定したことを代理人が明かした。 【写真】元夫との間にもうけたブリちゃんの息子ピアノを奏でる次男の姿 ある関係者は、ブリトニーが「前進のための一歩」として今回のリハビリ施設入