坂出発電所3号機（四国電力提供） 四国電力は14日、香川県坂出市にある坂出発電所の3号機を2027年度下期に廃止すると発表しました。 坂出発電所の3号機は1973年4月から稼働し、石油とコークス炉ガスを燃料として発電してきました。コークス炉ガスを供給してきた隣接する三菱ケミカル香川事業所がコークス炉事業から撤退するのに伴い、廃止を決めました。 3号機の廃止に伴い、坂出発電所はLNG専用の