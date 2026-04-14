3月30日、女優の満島ひかり（40）が8歳年下のモデル・浅野啓介（32）との再婚と妊娠を報告。自身のSNSに「幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と喜びを綴った。【画像】「16歳でデビュー」いまやお宝の写真集、タトゥーむき出しで挑んだ絡み、破局した俳優も…この記事の画像をすべて見る（全18枚）「浅野は身長180センチ、SNSのフォロワー数20万人超のイケメン人気モデル。米大手企業の広告に起用されるなど海外でも活躍