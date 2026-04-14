フェイエノールト上田綺世のヘディング弾をピッチレベルから撮影したオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は現地時間4月12日のエールディヴィジ第30節NECナイメヘン戦（1-1）に先発出場し、コーナーキックから豪快なヘディングシュートで今季23得点目を挙げた。前半18分、フェイエノールトは右サイドからのコーナーキックを獲得。レフティーのFWアニス・ハジ・ムーサがインスイングのボールを蹴り込むと、上田が相