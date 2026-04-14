〈「弱者男性」が右寄りとは限らない、もっとも右派から遠いのは「若年大卒女性」…では誰が右派を支持しているのか？ データから見る「右派市民」像〉から続く自民党の中でも右派と言われる高市早苗氏が総理大臣になり、参政党の掲げる「日本人ファースト」というスローガンが支持される日本社会では、急速に“右派”が増えているように感じられるかもしれない。【写真】この記事の写真を見る（3枚）そういった傾向について、