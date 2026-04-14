自民党の中でも右派と言われる高市早苗が総理大臣になり、参政党の掲げる「日本人ファースト」というスローガンが支持される日本社会では、急速に“右派”が増えているように感じられるかもしれない。【画像】右派市民の男性比率は…？「右派市民」像のデータをすべて見るこういった政治家や主張を強く支持しているのは、一体どんな人たちなのか。中京大学で政治社会学を教えている松谷満さんは『「右派市民」と日本政治愛