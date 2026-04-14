〈「右派は安倍が好きに決まっている」は思い込み？ “裏切り者”と見る右派市民も…データから分析する、安倍元首相への評価の実態〉から続くドナルド・トランプ大統領などの右派政治家を指して「ポピュリスト」という言葉が使われることがある。「政治のエリート（プロ）よりも、普通の人の素朴な常識のほうが正しい。だから人々の素朴な常識に基づいた政治をすべきだ」といった考えをベースに人々を煽り、人気を得るのが「ポ