◇セ・リーグ中日・マラー―広島・栗林（バンテリンドームナゴヤ）阪神・ルーカス―巨人・田中将（甲子園）◇パ・リーグロッテ・毛利―日本ハム・加藤貴（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・エスピノーザ―西武・高橋光（京セラドーム大阪）ソフトバンク・大関―楽天・古謝（みずほペイペイドーム）