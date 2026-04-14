ポーズをとる卓球の世界選手権団体戦日本代表の（左から）早田ひな、張本美和、張本智和＝14日、東京都内卓球の世界選手権団体戦（ロンドン・4月28日〜5月10日）の日本代表が14日、東京都内で記者会見に臨み、男子のエースの張本智和（トヨタ自動車）は「日本は強くなっている。常に全員で戦っていく」と、メダルを逃した前回大会の雪辱を期した。18歳の松島輝空（木下グループ）が世界ランキングでトップ10入り。張本智は「団