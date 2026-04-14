◇MLB ドジャース 4-0 メッツ(日本時間14日、 ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が自身の死球シーンなどをInstagramで投稿しました。この日のメッツ戦に「1番・DH」でスタメン出場した大谷選手は初回、相手先発のデービッド・ピーターソン投手の3球目、高めのシンカーが、右肩に直撃。大谷選手は絶叫し、苦い表情を浮かべます。ボールがまさに肩に触れた瞬間の写真を自身のInstagramで投稿しました。さらに、4点リードの6回、1ア