環境省が入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関環境省は14日、熱中症のリスクが高まった際に注意を呼びかける「熱中症警戒アラート」と、重大な健康被害が生じる危険な暑さとなる恐れがある時に出す「熱中症特別警戒アラート」を、22日から10月21日まで運用すると発表した。特別警戒アラートは今年から基準を変更し、13県24地点を除いて判断する。警戒アラートは全国を58に分けた地域ごとに発表。気温や湿度から算出する指標