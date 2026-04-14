アイドルグループ「Travis Japan」の松倉海斗（28）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。一緒に食事を行くなどプライベートでも交流がある人気芸人を明かした。この日はメンバーの吉澤閑也、お笑いコンビ「さや香」の新山とともにゲスト出演。MCのMEGUMIから新山との関係を聞かれた吉澤は「ドラマでご一緒してて」と関係性を明かした。2人はテレビ朝日系ドラマ「ト