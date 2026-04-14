バスケットボール女子で、ＷＮＢＡのバルキリーズから３巡目指名（全体３８位）を受けた田中こころ（２０）が１４日、所属するＷリーグのＥＮＥＯＳからコメントを発表し、「指名して頂いてともて驚いていますし、大変光栄に思います。今後についてはＥＮＥＯＳ、日本代表チームとしっかりと話をしていきたいと思います。新しい挑戦にワクワクしています」と心境を明かした。田中は、大阪府出身。愛知・桜花学園高を卒業し、現