東京・北区の住宅で男性警察官の腕を刺してけがをさせたなどとして警視庁に逮捕された50代の男性について、東京地検はきょう（14日）付で不起訴処分としました。東京地検は「事案の性質と関係証拠の内容を踏まえて、不起訴処分とした」としています。