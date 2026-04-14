Travis Japan吉澤閑也（30）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。睡眠時間を明かした。MEGUMIから「メンタルめちゃくちゃ強そうだよね」と話を振られた吉澤は「めっちゃ弱いですよ。豆腐のメンタルですよ。すぐ傷つきます…」と明かした。エゴサーチを「めっちゃしてます」と話していた吉澤にMEGUMIは「エゴサやめてよ！」とアドバイス。吉澤は「メンバーには『なんだよー』とか言ってる