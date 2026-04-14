「はしか」の2026年、これまでの感染者数は236人となり、2025年の3.5倍と感染が拡大しています。国立健康危機管理研究機構によりますと、はしかの感染者数は4月5日までで、前の週から34人増えて236人で2025年の同じ時期の3.5倍以上となっています。直近10年で感染者数が最多だった2019年に次ぐ高い水準です。海外からウイルスが持ち込まれたとみられ、感染者には最近の海外渡航歴がない人も多く、感染が拡大しています。