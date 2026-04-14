4月17日の「国際更生保護ボランティアの日」に合わせ、更生保護事業を広く理解してもらおうと、更生保護のシンボルカラーであるイエローを用いたライトアップが行われています。更生保護とは、国・地方・保護司などの民間ボランティアが協力し、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちを支援する取り組みです。法務省はこの活動を理解してもらおうと、更生保護のシンボルカラーであるイエローを用いたライ