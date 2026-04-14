犬が人に頭突きをする理由 1.甘えたい 犬が人に頭突きをするのは、甘えたいからです。 頭を優しくトンッとぶつけてきたり、頭や顔をスリスリとすり寄せてきたりすることがあります。 我が家ではよく「私で目ヤニを拭いてるんでしょー」なんて言っているのですが、頭や顔をスリスリして満足し、あっという間にいなくなってしまうことがあります。 甘えたいときの犬は、頭突きとは言っても、それほど力強