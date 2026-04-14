全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地のスペイン料理店『El Pilon（エル ピロン）』です。かの国の土地に根付いた飾らぬ滋味がワインを呼ぶ冬のスペイン、とくに内陸のマドリードはこれがなくっちゃ始まらない。「カジョス」は、ハチノスなどを煮込んだスペイン版モツ煮込み。グツグツと音を立ててカスエラ（伝統的な土鍋）で運ばれる姿は、無骨ながらも“絶対に旨い