口いっぱいにカレーを頬張る新１年生たち！入学して初めての給食を食べたのは、札幌市立藻岩小学校の１年１組。初日のメニューはカレーライスと小松菜とベーコンのサラダです。（新１年生）「初めての給食でおいしい」（新１年生）「ジャガイモがたくさん入っているカレーがいい」学校給食の楽しみのひとつ「おかわりじゃんけん」も開かれました。（先生）「３人分あります。食べられるよって人は？