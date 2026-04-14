北海道旭川市に住む３０代の男性が千葉県警の警察官を名乗る男から電話を受け、５１５０万円をだまし取られる詐欺被害がありました。旭川市に住む３０代の男性は３月２５日、千葉県警を名乗る男から「あなたに逮捕状が出ている」「口座に入っている現金を調べる」などと電話でうその話をされました。男性は複数回にわたって、指定された口座に５１５０万円を振り込みました。警察によりますと、男性は偽の警察官からビデオ通話で警