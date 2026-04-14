開幕からコンスタントに出場機会を得られていない吉田(C)Getty Imagesどうにもチャンスが巡ってこない。今季でメジャー移籍3年目を迎えたレッドソックスの吉田正尚は、ここまで開幕からベンチを温める日々が続いている。【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る調子が極端に悪いのか。いや、決してそうではない。出場9試合（代打3試合）のスモールサンプルで打率こそ.263ながら、出塁率.500、OPS.868の好