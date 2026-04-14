投資家でタレントの若林史江さんは4月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントのマツコ・デラックスさんとのツーショットを公開したところ、マツコさんの姿に心配の声が寄せられています。【写真】マツコ・デラックスの近影公開「顔色悪い…」「病み上がり過ぎる」若林さんは「来週もちゃんと出席してくれますよーにwwww」とつづり、1枚の写真を投稿。笑顔でセルフィーを撮影する若林さんの後ろには、ほぼノーメイクのマツコさ