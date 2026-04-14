岩手県盛岡市で建物火災が発生し、現場では消火活動が続いています。警察と消防によりますと、14日午後2時45分ごろ、盛岡市で「建物が燃えている」などと119番通報がありました。現場付近には複数の住宅があるほか、火の出ている建物の裏側の山にも燃え広がっているということです。この火事で、1人が市内の病院に搬送されましたが、搬送時、意識はあったということです。搬送された人の性別や年齢などは分かっていません。現在、