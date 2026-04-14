2026年世界卓球選手権ロンドン大会の大陸予選会および本戦へ向け選手らが意気込みました。14日、世界選手権に挑む女子の張本美和選手、早田ひな選手、橋本帆乃香選手、長粼美柚選手、そして、国内選考会で長粼選手らを制し優勝した面手凛選手が会見に登場しました。前回、日本は決勝で中国と対戦。5試合のシングルスのうち、2勝3敗の死闘で敗戦、準優勝で終えていました。6連覇中の中国は世界ランク1位から4位の選手で