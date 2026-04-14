警視庁高島平署で2023年4月、勾留中だった当時19歳の男性が持病の悪化後に死亡したことをめぐり、適切な措置をせずに男性を死亡させたとして業務上過失致死の疑いで書類送検された警視庁高島平署の30代から60代の署員5人について、東京地検はきょう（14日）付で不起訴処分としました。東京地検は、「認められる過失の程度など、犯行後の状況を含めた関係証拠を総合考慮して起訴猶予とした」としています。