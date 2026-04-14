重油高騰の影響は、三重県尾鷲市の遠洋マグロ漁船にも。 【写真を見る】｢海外の船には補給できない｣ 燃料補給を拒否されることも… 重油高騰で燃料費3倍に 三重･尾鷲の遠洋マグロ漁船が悲鳴 （長久丸 大門長正社長4月10日）「死活問題です」 世界の海に遠洋マグロ漁船6隻を送り出す、三重県尾鷲市の船元「長久丸」の大門長正社長は、前代未聞の事態に陥っていると嘆いています。 （大門社長）「かれこれ35年くらいこの業界に