元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が、14日放送のTBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）にゲスト出演。AKB48時代のファンとの交流を明かした。パーソナリティーの大島由香里から「いろんなファンがいたと思うんですけど、強烈なファンを1人教えていただきたい」とふられると、「いっぱいいますよ。絞れない」と苦笑い。そして「サクラザワさん」というファンの男性とのエピソードを披露し、「私が