テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が１３日に放送された。この日は、さや香・新山、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・吉澤閑也、松倉海斗をゲストに迎えた。アンチによるＳＮＳでの書き込みが話題になると、新山は「僕もエゴサーチしまくるんで。基本は。僕も、けっこうアンチとか。多いですよ。めっちゃ多いんで。僕はもう、それをスクショして。ホーム画面に設定したり」と話した。ＭＥＧＵＭＩが「えー？なんで？