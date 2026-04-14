国土交通省は今月24日から、日本国内を発着する航空機内でモバイルバッテリーの使用を禁止すると発表しました。モバイルバッテリーをめぐっては、航空機内で発火する事例が相次いでいることから、ICAO＝国際民間航空機関が先月、新たな国際基準を採択しています。これを受け、国土交通省はきょう、日本国内を発着する便に対してもこの基準を今月24日から適用すると発表しました。新たな安全基準では、モバイルバッテリーは持ち込み