大阪市の繁華街・道頓堀で昨夏に消防隊員2人が死亡したビル火災を受け、大阪市は14日、周辺広告の適法性に関する調査結果を公表した。不燃材使用が求められる屋外広告110件のうち、半数超の59件が不燃材を使わず違法状態だった。