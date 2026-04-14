東日本大震災をきっかけに始まった音楽の力で復興を支援するイベント「ビートルズのチカラ！」が１９日、栃木県足利市のライブハウスで開催される。福島県で被災した国学院栃木高校出身の松浦啓史（ゲンキー松浦）さん（５９）らが中心となって企画し、「被災者の今を伝え、防災を考えるきっかけを作りたい」と話している。（木村彩乃）イベントには、群馬や埼玉県のバンドのほか、東日本大震災や能登半島地震で被災したメンバ