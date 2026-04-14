１１日に両国国技館で行われた行われたボクシング「ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」の那須川天心と元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ＝メキシコ＝の試合でラウンドガールを務めたライバーのミラクルちりが１２日、大役を終えて心境を綴った。「『負けてからが勝負』そう言って闘っていた天心選手の背中にとっても勇気をもらいました。涙をこらえている天心選手の『勝つってこんなに嬉しいんだぁ！』
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