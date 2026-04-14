ロッテ打線つながり快勝、救援陣も好投で試合締めるパ・リーグ球団主催のファーム公式戦は14日、4試合が行われた。ロッテはオイシックスに5-2で勝利。初回に池田来翔内野手が先制の2号2ランを放ち、4回と8回にも打線がつながり追加点を挙げた。先発の唐川侑己投手は3回までノーヒットピッチング。5回に2ランを許したが、5回4安打2失点と試合をつくった。2番手の中村亮太投手は4回1安打1四球無失点の好リリーフを見せた。日本ハ