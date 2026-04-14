【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの高垣麗子が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「時間がかからなくて助かる1品」小3娘への弁当◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露高垣は「今日のお弁当」と記し、小学3年生の娘のために手作りした弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱの弁当箱の1段には、ふっくらとしたご飯が詰められており、ふりかけが別に添えられている