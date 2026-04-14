【モデルプレス＝2026/04/14】元モーニング娘。で女優の久住小春が 4月14日、自身のInstagramを更新。デニムのショットアップ姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「膝上も膝下も長くて綺麗」プラベショットで美脚コーデ披露◆久住小春、ショートボトムから美脚スラリ久住は「天気の良い日の」とつづり、公園でのプライベートショットを披露。デニムのジャケットとショート丈ボトムスのセットアップ姿で、スラリ