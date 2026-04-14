鈴廣かまぼこ株式会社は、かまぼこをより身近に感じてもらうための取り組み「かまぼこグッズ開発部」のシリーズ商品として、「のび〜るかまぼこふせん」を２５日より発売すると発表した。「かまぼこグッズ開発部」とは、“かまぼこのある暮らし”を食にとどまらずライフスタイルまで提案し、客の心を豊かにすることを目的に発足。日々の暮らしに寄り添うかまぼこグッズを通して、かまぼこのある暮らしを実現できるよう活動し