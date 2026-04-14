◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１４日、美浦トレセンサノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は出走登録時点では除外１番手だったが、回避馬が出たため、繰り上がりで１８番目の出走枠に滑り込んだ。この日は坂路を一本駆け上がり、６４秒４―１５秒７で調整を終えた。尾形調教師は「日曜にも（坂路を）１５―１５でやっています。順調です」と納