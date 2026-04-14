フジテレビの新月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・午後９時）にレギュラー出演する女優。どこかで見た顔…。同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村匠海演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。