１４日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、３月にメンバー７人がそろった完全体でカムバックを果たした人気グループ「ＢＴＳ」が今月９日の韓国・高陽市公演を手始めに４年ぶりとなるワールドツアーをスタートさせたことを報じた。番組では、メンバーからの日本のファンに向けてのメッセージも伝えた上で１７、１８日には日本公演を東京ドームで開催することも伝えた。コメンテーターで出