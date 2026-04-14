14日午後、福岡県筑紫野市の九州自動車道で大型トラックが横転する事故がありました。トラックを運転していた男性を含め、事故によるケガ人はいません。■中村安里記者「こちらが事故の現場です。現在、クレーンを使って作業が行われています。」14日午後0時半ごろ、福岡県筑紫野市の九州自動車道・下り筑紫野インターチェンジ出口付近で「車両が横転した」と、大型トラックを運転していた男性から110番通報がありまし