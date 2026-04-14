◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１４日・甲子園）巨人は１４日、今季初めて甲子園での阪神戦に臨む。増田陸内野手は試合前練習で一塁に入り、入念に守備練習。土のグラウンドは開幕後初とあって、ノックでゴロを繰り返し受けてバウンドを確認。その後はフライのノックも受けて上空の風をチェックして万全の準備を整えた。